«الدرعية» توقع عقدا بقيمة تتجاوز 7.8 مليار ريال لتطوير منطقة جديدة متعددة الاستخدامات

وقعت شركة الدرعية اليوم، عقدا ضخما مع شركة السيف مهندسون مقاولون ESEC إحدى الشركات الكبرى في مجال الهندسة والبناء في الشرق الأوسط وبالشراكة مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة CSCEC التي تعد أكبر شركة إنشاءات في العالم، لتنفيذ مشروع أعمال بناء وتشييد واسعة النطاق في المنطقة الشمالية من الدرعية.



وتتضمن تفاصيل المشروع الذي يعد أضخم العقود الإنشائية الممنوحة في تاريخ تطوير الدرعية حتى الآن بقيمة تتجاوز 7.8 مليار ريال (2 مليار دولار)، بناء منطقة متعددة الاستخدامات، تضم مؤسسات تعليمية متقدمة ومواقع ثقافية ومكاتب حديثة وفندقا فاخرا، على يد أهم المطورين العقاريين من السعودية والعالم، وذلك للمساهمة في إنجاز مشروع تطوير الدرعية الذي يمثل أهم وجهة تاريخية وثقافية في السعودية، وأحد أبرز مشاريع رؤية السعودية 2030.



ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء ابتداء من الربع الثالث من العام الحالي 2024.



ويعد هذا العقد أول تطبيق رئيس لاستراتيجية الشراء الجديدة لشراكة التسليم لشركة الدرعية، حيث يعزز هذا النهج بيئة تعاونية بين الدرعية والمقاولين الرئيسين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين والموردين، ما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية.