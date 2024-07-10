بلومبرغ: حصيلة طرح أرامكو تجاوزت التوقعات المسبقة بمليار دولار

جمعت السعودية تمويلاً تجاوز التوقعات المسبقة بمليار دولار من بيع حصة في أرامكو، بعد انتهاء ما يُطلق عليها فترة الاستقرار السعري لسهم الشركة.

بلغ إجمالي ما حققه الطرح الثانوي لأسهم أرامكو 12.35 مليار دولار، وفق إفصاح على "تداول السعودية". بعد أن باعت عملاقة الطاقة الشهر الماضي حصة قدرها 0.64 % من الشركة بسعر 27.25 ريال للسهم، فيما أتاحت لمدير الاستقرار السعري بنك "ميريل لينش" (Merrill Lynch) 154 مليون سهم إضافية لإعادة شرائها وردّها إلى الحكومة في حال انخفاض سعر السهم عن سعر الطرح.

تمتد فترة الاستقرار السعري 30 يوماً بعد نهاية طرح الأسهم دون القيام خلالها بأي تداولات لتحقيق مثل هذا الاستقرار. وأشارت شركة أرامكو سابقاً إلى أن الطرح سيجمع 11.2 مليار دولار على الأقل، وأن الحجم النهائي للطرح سيتوقف على كمية الأسهم التي قد يعيد "ميريل لينش" شراءها خلال فترة الاستقرار السعري.