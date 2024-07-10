تدشين حملات مبادرة تحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني في السعودية

دشنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حملات مبادرة التحفيز للالتحاق بالتدريب التقني والمهني إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يركز على الجوانب التطبيقية للطلاب والطالبات.

وتركز المبادرة على تحفيز الطلاب لاختيار المؤسسة كأول وجهة لهم بعد التخرج من المرحلة الثانوية، ومساعدة أولياء الأمور لتسهيل اتخاذ قرارهم، وتحفيز أرباب العمل لاستقطابهم الطلاب ووثوقهم في مخرجات المؤسسة.

توفر مؤسسة التدريب التقني، أكثر من 260 تخصصا للطلاب والطالبات أبرزها: (الطاقة المتجددة، الأمن السيبراني، هندسة علوم الطيران، إدارة الفعاليات، الأزياء، التجميل)، وغيرها من التخصصات التي تعزز جاهزية الخريجين للدخول إلى سوق العمل.

تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على إبراز برامجها المتنوعة من خلال المشاركة في اللجان الدولية، إذ شاركت خلال 2023 في 24 لجنة دولية، وأسهمت في 22 ورشة عمل متخصصة و16 برنامجا خارجيا بواقع 247 مقعدا. ووقعت المؤسسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 9 دول لخدمة الأهداف الإستراتيجية، وتبادل الخبرات الدولية لتحقيق منجزات نوعية.

يذكر أن الالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني يمنح الدارسين تخصصات عصرية تتوافق مع رؤية 2030، خصوصا أن المناهج التدريبية توضع وفقا لاحتياجات سوق العمل بإشراف هيئة تدريب على قدر عال من الكفاءة في بيئة تعليمية محفزة وداعمة.

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