"أرامكو" تعتزم إعلان نتائجها للربع الثاني في 6 أغسطس

تعتزم شركة أرامكو السعودية - أكبر شركة نفط في العالم - الإعلان عن نتائجها للربع الثاني من 2024 في 6 أغسطس المقبل، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم البث الإلكتروني لنتائج النصف الأول في تمام الساعة 1:00 مساء بتوقيت الرياض.

وكانت أرباح "أرامكو السعودية"، قد تراجعت خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 14 % على أساس سنوي، إلى 102.3 مليار ريال، نتيجة انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر.

فيما قابل ذلك جزئيا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام 2.5 % إلى 83 دولار على أساس سنوي، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة 6 % إلى 102.7 مليار ريال.

يذكر أن أرباح "أرامكو" تراجعت خلال الربع الأول من 2024 للفصل السادس على التوالي تزامنا مع خفض الإنتاج السعودي ضمن تحالف "أوبك +"، إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا لدعم استقرار الأسواق.