"الدفاع السعودية" توقع عقدا مع "إيرباص" لشراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، توقيعها عقدا مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، لشراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام من طراز "إيرباص إيه 330 إم آر تي تي"؛ بهدف تعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية الملكية السعودية.

ووقع العقد من جانب وزارة الدفاع، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، ومن جانب شركة إيرباص للدفاع والفضاء، الرئيس التنفيذي للقدرة الجوية جون دومونت.

وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية أن عقد شراء الطائرات الجديدة؛ يهدف إلى رفع القدرات العملياتية للقوات الجوية الملكية السعودية في عمليات التزود بالوقود جوا، وعمليات النقل والشحن للمسافات الطويلة إلى جانب تعزيز قدرات وزارة الدفاع في عمليات نقل القوات والمعدات وتطوير قدرات المملكة الدفاعية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقدرة الجوية في شركة إيرباص للدفاع والفضاء:"إن طائرة «إيرباص إيه 330 إم آر تي تي» تُعد من الجيل الجديد لطائرات النقل والتزود بالوقود، إذ تبلغ حصتها السوقية نحو 90 % خارج الولايات المتحدة مع 82 طلبا حول العالم"، مشيرًا إلى أن هذا العقد هو الثالث مع وزارة الدفاع خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح القوات الجوية الملكية السعودية من بين أكبر مشغلي هذا النوع من الطائرات حول العالم.

وستسهم اتفاقية المشاركة الصناعية في استحداث قدرات تصنيعية تساند في تطوير صناعة الطيران في السعودية، بما في ذلك تطوير وتدريب القدرات البشرية المحلية في مجالات هندسة وتطوير الطائرات وإصلاحها، وتعزيز السلامة والجودة وسلاسل الإمداد في السعودية إلى جانب الدعم اللوجستي، وتشغيل وإدارة عمليات صيانة الطائرات.

واشتملت الاتفاقية على توطين ونقل التقنية والمعرفة الخاصة بهذا النوع من الطائرات، وذلك من خلال شركة "سامي إيرباص" التي تعمل تحت مظلة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهود الشركة والتزامها في الارتقاء بمعايير وآفاق الصناعات الدفاعية في السعودية وتوطين المعدات والخدمات العسكرية.