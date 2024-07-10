تعيين هارتويج فيشر لإدارة وتأسيس متحف الثقافات العالمية في حديقة الملك سلمان

عينت هيئة المتاحف الدكتور هارتويج فيشر مديرا للمتحف المخصص للثقافات العالمية، الذي سيحتضنه المجمع الملكي للفنون في حديقة الملك سلمان بالرياض، والمقرر افتتاحه في العام 2026، حيث سيتولى الدكتور فيشر مسؤولية تأسيس المتحف وإدارته، انطلاقا من خبرته المتميزة في إدارة المتاحف الدولية الكبرى.

يعد الدكتور هارتويج فيشر باحثا ومؤرخا فنيا وصاحب رؤية في مجال التراث الثقافي، لما يمتلكه من خبرة واسعة اكتسبها على مدى عقود من العمل كقيم فني على المعارض، وقائدا لمؤسسات ثقافية رائدة ومبادرات مبتكرة أسهمت في تعزيز الحوار والاحترام المتبادل بين الثقافات.

يقع المتحف في مبنى يبلغ ارتفاعه 110 أمتار صممه المهندس المعماري الإسباني ريكاردو بوفيل، وسيقدم محتوى معرفيا غنيا يتناول الحضارة الإنسانية التي ظهرت وتوسعت على مدى آلاف السنين، وذلك من منظور عالمي واسع يعكس ثراء التجربة الإنسانية وتطورها عبر التاريخ، من حيث تنوع أفكارها وتصوراتها ومفاهيمها.

ويأتي الدكتور فيشر برؤى قيمة للارتقاء بالمتحف العالمي المزمع إقامته في حديقة الملك سلمان بالرياض، من خلال برامج مبتكرة ومبادرات تثقيفية وشراكات دولية تسهم في جعل المتحف مركزا حيويا للتبادل الثقافي والثراء المعرفي.

يذكر أن تأسيس المتحف يشكل محطة مهمة في مسيرة التطور الثقافي الذي تعيشه السعودية تحت مظلة رؤية 2030، حيث سيكون له دور مؤثر في إثراء المشهد الثقافي المزدهر، كما سيعزز مكانة السعودية بوصفها وجهة ثقافية بارزة.