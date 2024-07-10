تخصيص أرض لمعالجة وتدوير النفايات الطبية الخطيرة في جدة باستثمار 28 مليون ريال

وقعت اليوم اتفاقية لتخصيص أرض صناعية مساحتها 11 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة في جدة لإقامة منشأة تعمل في معالجة وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة باستثمارات تتجاوز قيمتها 28 مليون ريال.

وتم توقيع الاتفاقية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وشركة "وزين".

تشارك "مدن" في تسريع عجلة الاقتصاد الدائري في المدن الصناعية بتقديم الخدمات الاستشارية والحلول الفنية للمصانع لتبني التقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية في إعادة التدوير، ما يعزز معدلات الكفاءة الإنتاجية في المصانع ويدعم مبادئ التميز التشغيلي.

وأطلقت "مدن" المرحة الثانية من مبادرة الاقتصاد الدائري في المدن الصناعية خلال 2023؛ التي تمتد خطتها الزمنية إلى نهاية 2025، وتستهدف دعم المصانع في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري لأكثر من 800 منشأه في 11 مدينة صناعية، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ خريطة الطريق لتحقيق تلك المفاهيم في الأنشطة الصناعية، مع الامتثال للقوانين المحلية والعالمية.

يذكر أن "مدن" نفذت ورش عمل للمستثمرين من بينها "الاقتصاد الدائري مستقبل بيئة الأرض" تأكيدا على اهتمامها بعملية إدارة النفايات، وإعادة التدوير والاستخدام، واستعادة الطاقة، إضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات الكربونية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.

وكانت "مدن" التي تأسست 2001 نجحت في زيادة حجم المساحات المطورة في 36 مدينة صناعية حول السعودية لتتجاوز 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد المصانع لأكثر من 6500 مصنع، وبلغ عدد العقود الصناعية واللوجستية والاستثمارية نحو 8000 عقد.