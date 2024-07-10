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من نحن
فريق الاقتصادية
أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
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إنفوجرافيك
التجارة الإلكترونية تستحوذ على 52% من إجمالي تمويلات رأس المال الجريء
التجارة الإلكترونية تستحوذ على 52% من إجمالي تمويلات رأس المال الجريء
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«الاقتصادية» من الرياض
الاربعاء 10 يوليو 2024 11:15 صباحا
حدثت فى الاربعاء 10 يوليو 2024 11:12 صباحا
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