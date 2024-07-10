أنت هنا

  • إنفوجرافيك
  • التجارة الإلكترونية تستحوذ على 52% من إجمالي تمويلات رأس المال الجريء

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 52% من إجمالي تمويلات رأس المال الجريء

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 52% من إجمالي تمويلات رأس المال الجريء
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاربعاء 10 يوليو 2024 11:15 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 10 يوليو 2024 11:12 صباحا

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك

أكبر الدول في الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

10 يوليو 2024
إنفوجرافيك

إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها في السعودية

8 يوليو 2024
إنفوجرافيك

المراعي تحقق أعلى معدل نمو سنوي خلال الربع الثاني

7 يوليو 2024
إنفوجرافيك

5 شركات في السوق السعودية تزيد رأسمالها بطرح أسهم إضافية بقيمة 1.7 مليار ريال

7 يوليو 2024
إنفوجرافيك

أبرز تفاصيل نظام التأمينات السعودي الجديد

6 يوليو 2024
إنفوجرافيك

أكبر 6 ألعاب في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

4 يوليو 2024