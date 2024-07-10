هيئة الكهرباء: انقطاع التيار عن أجزاء من شمال الرياض بسبب مقاول أتلف خط رئيس

أوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء أن انقطاع الخدمة الكهربائية عن أجزاء من أحياء حطين والنخيل والعقيق والغدير في مدينة الرياض أمس الثلاثاء عند الساعة (8:33) مساء، واستمر لمدة ساعة و58 دقيقة، هو نتيجة قيام أحد المقاولين العاملين في مشروع عام لا يتبع للشركة السعودية للكهرباء بإتلاف خط نقل كهربائي رئيس.

وأكدت البدء في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا يأتي ضمن دورها في حماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم ومستخدمي الشبكة الكهربائية العامة بهدف رفع كفاءة أداء الخدمة الكهربائية والمحافظة على موثوقيتها.