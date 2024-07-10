"إعادة" تكمل إجراءات بيع كامل حصتها في "بروبيتاز القابضة" بقيمة 590 مليون ريال

أتمت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) جميع الإجراءات الخاصة بصفقة بيع كامل حصتها في شركة بروبيتاز القابضة (برمودا) المحدودة، والبالغة قيمتها بعد التسوية النهائية 590 مليون ريال (123 مليون جنيه إسترليني).

ووفقا لبيان للشركة على "تداول" اليوم سيكون للصفقة أثر إيجابي على قوائمها المالية خلال الربع الثالث للسنة المالية 2024 وستسهم في دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي.

وأشارت الشركة إلى أن الاتفاقية شملت خيار احتفاظ "إعادة" بالمشاركة في عقود إعادة التأمين مع شركة بروبيتاز برمودا القابضة (برمودا) المحدودة للأعوام 2024 – 2025.

يذكر أن القيمة الدفترية للأصل كما في الربع الأول من 2024 بلغت 211,343,483 ريال سعودي.