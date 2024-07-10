الذهب عند 2367.79 دولار للأونصة والأنظار على التضخم الأمريكي

تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق اليوم الأربعاء بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي مزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2367.79 دولار للأونصة بحلول الساعة (02:29) بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 2374.10 دولار.



وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مشيرا إلى أن مزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز مبررات اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وسيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق اليوم الأربعاء.



ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 73 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ويزداد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا مع تراجع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، المقرر صدورها غدا الخميس، أن الأسعار الرئيسية ارتفعت 0.1 % على أساس شهري، وأن الأسعار الأساسية زادت بمقدار 0.2 %. ومن شأن ذلك أن يجعل الارتفاع على أساس سنوي عند 3.1 % و3.4 % على الترتيب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 30.89 دولارا للأونصة، واستقر البلاتين عند 984.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى 981.37 دولار.