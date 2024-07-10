النفط يتراجع 0.3 % وسط تقييم الأسواق للبيانات الصينية ومخاوف الإمدادات

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 84.39 دولار للبرميل بحلول الساعة (05:15) بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.3 % في الجلسة السابقة.

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن جاء التضخم في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، أضعف من المتوقع، في حين تقيم الأسواق الاحتمالات المتزايدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع استئناف المفاوضات في وقت لاحق اليوم.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو ما يعادل 0.25 % إلى 81.21 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.1 % في الجلسة السابقة.



وانخفض الخامان 3 % في الجلسات الثلاث السابقة مع ظهور مؤشرات على أن صناعة الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية خرجت سالمة نسبيا من إعصار بيريل بعد أن ضرب المنطقة يوم الإثنين.

واستأنفت شركات النفط والغاز بعض عملياتها أمس. وأُعيد فتح بعض الموانئ وقام معظم المنتجين والمنشآت بتكثيف الإنتاج، في حين تعرضت بعض المنشآت لأضرار ولم تتم استعادة الكهرباء بالكامل.



وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصادات العالم للشهر الخامس في يونيو، لكنها جاءت دون التوقعات، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت نواتج التقطير، ما يشير إلى أن الطلب على الوقود في الصيف ثابت ويقود إلى الانتعاش بعد أيام من الانخفاضات.



وقالت المصادر إن أرقام المعهد أظهرت انخفاض مخزونات الخام 1.923 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو. وتراجعت مخزونات البنزين 2.954 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 2.342 مليون برميل.

ولقيت توقعات ارتفاع أسعار النفط دعما أيضا من تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الذي أظهر أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز المعروض العام المقبل، وذلك في تراجع عن توقعات سابقة بحدوث فائض.



وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشارت إلى أن مبررات خفض أسعار الفائدة أصبحت أقوى. ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة تحفيز المزيد من النمو الاقتصادي وبالتالي مزيد من استهلاك النفط.

وبعد تعليقات باول، واصل المستثمرون وضع احتمال يبلغ 70 % تقريبا لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة اليوم "أكدت تعليقات باول أمام مجلس الشيوخ التحسن في البيانات خلال الربع المنتهي في يونيو، مع التأكيد على أن مزيد من البيانات الجيدة ستعزز الثقة في توقعات التضخم".