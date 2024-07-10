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  • "ميريل لينش" تعلن انتهاء مدة الاستقرار السعري للطرح الثانوي لأسهم أرامكو

"ميريل لينش" تعلن انتهاء مدة الاستقرار السعري للطرح الثانوي لأسهم أرامكو

"ميريل لينش" تعلن انتهاء مدة الاستقرار السعري للطرح الثانوي لأسهم أرامكو
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاربعاء 10 يوليو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 10 يوليو 2024 10:37 صباحا

أعلنت شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، بصفتها مدير الاستقرار السعري فيما يتعلق بطرح ثانوي لأسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية ) انتهاء مدة الاستقرار السعري وممارسته لخيار الشراء.
وكانت فترة الاستقرار السعرري من 9 يونيو الماضي وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري.
كانت شركة ميريل لينش السعودية قد أعلنت في 8 يونيو بصفتها مدير الاستقرار السعري في الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية، عن إمكانية تثبيت طرح الأوراق المالية الخاصة بشركة أرامكو وفقا للتعليمات الخاصة بآلية تثبيت الأسعار في الاكتتابات العامة الأولية.
يذكر أنه تم تخصيص أكثر من نصف أسهم أرامكو السعودية -أكبر شركة طاقة وكيمياويات متكاملة في العالم- في عملية الطرح لمستثمرين أجانب.

وكان الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" السعودية قد جذب طلبات تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار خلال ساعات من انطلاق الاكتتاب، أي بتغطية بلغت 100 %.
والطرح الثانوي لأرامكو يرفع حصيلة أضخم 10 طروحات في السوق إلى 224.7 مليار ريال.

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