"علم" توقع اتفاقية تطوير موارد البيانات مع وزارة الداخلية و"سدايا"

وقعت شركة عِلم اتفاقية تطوير موارد البيانات مع كل من وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بهدف تمكين الشركة من تطوير وتقديم عدد من المنتجات والخدمات وفق شروط وأحكام الاتفاقية.

ووفقا للبيان الشركة على "تداول" اليوم لا تتضمن الاتفاقية مبلغ إجمالي ثابت. كما تجدر الإشارة إلى أن إيرادات المنتجات والخدمات المشمولة بهذه الاتفاقية لعام 2023 شكلت ما يقارب نسبة 42 % من إجمالي إيرادات الشركة وفقا للقوائم المالية المدققة لنفس العام.

هذه الاتفاقية تحل محل اتفاقيات سابقة ويحصل أطراف الاتفاقية على نسبة من إيراد المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمن الاتفاقية بهدف تمكين الشركة من تطوير وتقديم عدد من المنتجات والخدمات وفق شروط وأحكام الاتفاقية.

وتبلغ مدة العقد 10 أعوام تبدأ من تاريخ 01-01-2024.

وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للاتفاقية على إيراداتها خلال مدة سريان الاتفاقية حيث إنها قد تؤدي إلى التوسع في تطوير المنتجات أو الخدمات ذات العلاقة بالاتفاقية.