النفط يهبط أكثر من 1 % مع تراجع المخاوف من تأثير إعصار بيريل على الإنتاج

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 % يوم الثلاثاء بعد معرفة المتعاملين بأن اضطراب الإمدادات جراء الإعصار بيريل لن تطول على الأرجح بعدما تسبب الإعصار في أضرار أقل من المتوقع بمركز رئيسي لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار، (1.3 %-)، إلى 84.66 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، (1.1 %)، إلى 81.41 دولار.

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج وإغلاق موانئ، بدأ أن المصافي الكبرى على ساحل الخليج الأمريكي شهدت تأثيرات ضئيلة من الإعصار بيريل الذي ضعفت قوته وتحول إلى عاصفة مدارية.

وقال وارن باترسون وإيوا مانثي، المحللان لدى آي.إن.جي، في مذكرة للعملاء "تشير المؤشرات المبكرة إلى أن معظم البنية التحتية للطاقة لم تتأثر". وأضافا أن حركة الأسعار في أسواق النفط الخام والوقود المكرر تعكس القليل من القلق بشأن انقطاع الإمدادات بسبب الإعصار.

وتنتج تكساس أكثر من 40 % من إمدادات الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم.

ومن المقرر إعادة فتح موانئ شحن النفط الرئيسة في تكساس الثلاثاء، وزادت بعض المرافق الإنتاج مرة أخرى.

وتستعد العديد من المصافي مثل ماراثون بتروليوم أيضا لإعادة تشغيل وحدات التكرير الخاصة بها.

وتباين رد فعل مستثمرو النفط على تعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قال في جلسة أمام الكونجرس إن الاقتصاد لم يعد محموما وإن سوق العمل تباطأت.

وعلى الرغم من وجود مؤشرات إلى احتمال اقتراب خفض تكاليف الاقتراض، زاد انخفاض أسعار النفط بعد التعليقات لأن ضعف الاقتصاد قد يؤثر في الطلب على الخام.

ويراقب المتعاملون في السوق أيضا الوضع في الشرق الأوسط بحثا عن مزيد من الإشارات التي من شأنها أن تؤثر على قطاع الطاقة. وانخفضت أسعار النفط 1 % الإثنين وسط آمال بأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة في تقليل المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الخام العالمية.