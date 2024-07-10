وول ستريت تغلق على تباين وسهم "إنفيديا" يصعد 1.02 %

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت متباينة يوم الثلاثاء بعدما قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمشرعين إن مزيدا من البيانات الاقتصادية الجيدة ستعزز فرص خفض سعر الفائدة.

وصعدت أسهم شركة إنفيديا لتصنيع الرقائق 1.02 %.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.56 نقطة (0.08 %+) إلى 5577.41 نقطة عند الإغلاق، وربح المؤشر ناسداك المجمع 25.55 نقطة (0.14 %+) مسجلا 18429.29 نقطة، بينما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 51.83 نقطة، (0.13 %-)، إلى 39292.96 نقطة.