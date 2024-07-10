أنت هنا

  • الأسواق
  • وول ستريت تغلق على تباين وسهم "إنفيديا" يصعد 1.02 %

وول ستريت تغلق على تباين وسهم "إنفيديا" يصعد 1.02 %

وول ستريت تغلق على تباين وسهم "إنفيديا" يصعد 1.02 %
صعدت أسهم شركة إنفيديا لتصنيع الرقائق 1.02 %. المصدر: رويترز
واشنطن : رويترز
  • الاربعاء 10 يوليو 2024 12:00 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 10 يوليو 2024 12:14 صباحا

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت متباينة يوم الثلاثاء بعدما قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمشرعين إن مزيدا من البيانات الاقتصادية الجيدة ستعزز فرص خفض سعر الفائدة.

وصعدت أسهم شركة إنفيديا لتصنيع الرقائق 1.02 %.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.56 نقطة (0.08 %+) إلى 5577.41 نقطة عند الإغلاق، وربح المؤشر ناسداك المجمع 25.55 نقطة (0.14 %+) مسجلا 18429.29 نقطة، بينما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 51.83 نقطة، (0.13 %-)، إلى 39292.96 نقطة.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

عمليات التسريح في كبرى الشركات تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي في الصين

10 يوليو 2024
الأسواق

الأسهم الفرنسية تسجل أسوء أداء في البورصات الأوروبية بسبب المخاوف السياسية

9 يوليو 2024
الأسواق

أطول سلسلة ارتفاع لـ "مؤشر تاسي" منذ 3 أشهر بدعم من أسهم البنوك

9 يوليو 2024
الأسواق

الدولار يتراجع قبل شهادة باول .. واليورو يحتفظ بقوته بعد الانتخابات الفرنسية

9 يوليو 2024
الأسواق

تراجع الأسواق الأوروبية بضغط من خسائر أسهم الطاقة .. و"إنديفيور" يهبط 27.7 %

9 يوليو 2024
الأسواق

"نيكاي" الياباني يرتفع إلى مستوى قياسي مع صعود الأسهم المرتبطة بالرقائق

9 يوليو 2024