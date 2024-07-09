وزارة المالية تنفي خبر تهديد السعودية بيع السندات الأوروبية

نفت وزارة المالية أن تكون السعودية هددت ببيع السندات الأوروبية. وفي تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج"، وأكدت "المالية" أن علاقة السعودية بمجموعة السبع وغيرها تحظى بالاحترام المتبادل، وأن المناقشات متواصلة حول جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي، ومرونة النظام المالي الدولي.



يأتي ذلك ردا على تقرير سابق لـ ”بلومبرغ”، ذكرت فيه مصادر أن السعودية "ألمحت بشكل خاص في وقت سابق من هذا العام إلى أنها قد تبيع بعض حيازاتها من الديون الأوروبية إذا قررت مجموعة الدول السبع مصادرة ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة".