أنت هنا

  • الأخبار
  • وزارة المالية تنفي خبر تهديد السعودية بيع السندات الأوروبية

وزارة المالية تنفي خبر تهديد السعودية بيع السندات الأوروبية

وزارة المالية تنفي خبر تهديد السعودية بيع السندات الأوروبية
"الاقتصادية" من الرياض
  • الثلاثاء 9 يوليو 2024 11:15 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 9 يوليو 2024 11:37 مساء

نفت وزارة المالية أن تكون السعودية هددت ببيع السندات الأوروبية. وفي تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج"، وأكدت "المالية" أن علاقة السعودية بمجموعة السبع وغيرها تحظى بالاحترام المتبادل، وأن المناقشات متواصلة حول جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي، ومرونة النظام المالي الدولي.


يأتي ذلك ردا على تقرير سابق لـ ”بلومبرغ”، ذكرت فيه مصادر أن السعودية "ألمحت بشكل خاص في وقت سابق من هذا العام إلى أنها قد تبيع بعض حيازاتها من الديون الأوروبية إذا قررت مجموعة الدول السبع مصادرة ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة".

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأخبار

الأخبار

مجلس الوزراء السعودي يشيد بتمكين القوى العاملة السعودية وخفض معدل البطالة

9 يوليو 2024
الأخبار

وزير الرياضة: أكثر من 100 شركة أبدت اهتمامها بالاستثمار في الدوري السعودي

9 يوليو 2024
الأخبار

توجه سعودي لإلزامية طرح وإدراج شركات الطيف الترددي في السوق المالية

9 يوليو 2024
الأخبار

هيئة السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين

9 يوليو 2024
الأخبار

تدشين برامج أكاديمية "تجربة العميل" 18 أغسطس.. ودراسة لزوار الفعاليات السعودية

9 يوليو 2024
الأخبار

رئيس "الفيدرالي" : أسعار الفائدة وصلت إلى أعلى مستوى ممكن

9 يوليو 2024