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  • مجلس الوزراء السعودي يشيد بتمكين القوى العاملة السعودية وخفض معدل البطالة

مجلس الوزراء السعودي يشيد بتمكين القوى العاملة السعودية وخفض معدل البطالة

مجلس الوزراء السعودي يشيد بتمكين القوى العاملة السعودية وخفض معدل البطالة
مجلس الوزراء السعودي يشيد بتمكين القوى العاملة السعودية وخفض معدل البطالة
واس : الرياض
  • الثلاثاء 9 يوليو 2024 11:30 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 10 يوليو 2024 1:37 صباحا

قدر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة التي عقدها ، اليوم، في جدة،  بالجهود المبذولة نحو تعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في مسارات التنمية، وتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وخفض معدل البطالة الذي اقترب من مستهدف رؤية السعودية 2030 والمحدد عند 7 %.

وناقش المجلس مجمل ما يجري تنفيذه من برامج ومبادرات تستهدف تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير القطاعات الواعدة، وتقنيات الاتصالات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة النقل في الصين.

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