وزير الرياضة: أكثر من 100 شركة أبدت اهتمامها بالاستثمار في الدوري السعودي

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة أن أكثر من 100 شركة أبدت اهتمامها بالاستثمار في الدوري السعودي من بينها نحو 6 شركات ذات ملكية أجنبية كاملة، جاء ذلك خلال حوار مع "بودكاست" إذاعة ثمانية.



وأشار وزير الرياضة إلى أن برنامج استقطاب النجوم ودعم استراتيجية الأندية سيطال كل الأندية التي طرحت للتخصيص الأسبوع الماضي ويأتي ذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الأندية وتملكها، وهو أمر لا يمكن للمستثمرين الحصول عليه في أي دولة في العالم.

وأضاف أن المنتج المهم هو الدوري السعودي وبالتالي فأي دعم يطال الأندية بعد التخصيص ينعكس على المنتج الرئيسي وأن كل الأندية يجب أن تكون في المستوى المأمول والذي يليق بالمنتج "الدوري السعودي".



وبين وزير الرياضة أنه برنامج الاستقطاب وافق على التعاقد مع 97 لاعبا أجنبيا للأندية السعودية، في حين رفض 81 طلب تقدمت به الأندية، مؤكدا أن سبب الرفض للتكلفة العالية لهم والتي قد تصل إلى 800 مليون، حيث لا يوجد مداخيل للأندية وعوائد تغطي هذا المبلغ وبالتالي سيترتب عليها ديون لو تم التعاقد مع هولاء اللاعبين.



وكانت وزارة الرياضة، قد أعلنت في الـ 3 من يوليو الماضي البدء في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على وثيقة مشروع تخصيص 14 نادياً رياضياً من الدرجات المختلفة.



وتشمل هذه المرحلة، طرح 6 أندية رياضية للتخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهي: (الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة، والخلود)، حيث يمكن للمستثمرين الراغبين في المنافسة على هذه الأندية، الدخول على بوابة المستثمرين، عبر موقع المركز الوطني للتخصيص للتقديم، والحصول على الاشتراطات والمعلومات اللازمة، بدءاً من مطلع أغسطس المقبل، على أن يتبع ذلك استكمال طرح بقية الأندية الثمانية تباعاً، وهي: (الشعلة، هجر، النجمة، الرياض، الروضة، جدة، الترجي، والساحل).