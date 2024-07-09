الأسهم الفرنسية تسجل أسوء أداء في البورصات الأوروبية بسبب المخاوف السياسية

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء متأثرة بانخفاض الأسهم الفرنسية مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أدلى بها أمام الكونجرس في وقت سابق من اليوم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.9 %، وهو أكبر انخفاض يومي في نحو شهر.

وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أسوء أداء في المنطقة مع انخفاضه 1.6 %، مع تقييم المستثمرين الوضع السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الأحد.

وقفزت الأسهم الأوروبية بنحو 7 % حتى الآن في هذا العام بفضل تفاؤل المستثمرين باستمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.

كما يقيّم المتداولون تصريحات باول وقال فيها إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية وإن "المزيد من البيانات الجيدة ستعزز" رهانات تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وترى أسواق المال حاليا أن فرصة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول تتجاوز 70 %.

وسينصب تركيز المتداولين أيضا على بيانات المؤشرين الأمريكي والألماني لأسعار المستهلكين التي ستصدر يوم الخميس والتي ستعطي لمحة عن السياسة النقدية العالمية.