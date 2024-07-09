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إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعات نمو إنتاج النفط الأمريكي

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعات نمو إنتاج النفط الأمريكي
رفعت الوكالة في توقعاتها الشهرية لنمو الطلب على النفط في 2025 بمقدار 300 ألف برميل يوميا. المصدر: رويترز
واشنطن : رويترز
  • الثلاثاء 9 يوليو 2024 10:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 9 يوليو 2024 10:45 مساء

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميا.

ورفعت الوكالة في توقعاتها الشهرية تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2025 بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 1.80 مليون برميل يوميا.

وذكرت الإدارة أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سينمو 320 ألف برميل يوميا هذا العام إلى 13.25 مليون، مسجلا رقما قياسيا أكبر قليلا من المتوقع في السابق، كما توقعت أن يبلغ متوسط ​​إنتاج الولايات المتحدة هذا العام 13.24 مليون برميل يوميا.

ورفعت الإدارة توقعاتها للإنتاج للعام المقبل أيضا، إذ تتوقع أن يبلغ الإنتاج الأمريكي 13.77 مليون برميل يوميا في 2025، ارتفاعا من توقعاتها السابقة البالغة 13.71 مليون برميل يوميا.

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