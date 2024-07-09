السعودية تستهدف «أولمبياد باريس» بـ 10 لاعبين .. وحوافز مالية للأبطال

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الـ 33، التي تستضيفها باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، بـ 10 لاعبين ولاعبات في منافسات قفز الحواجز، التايكوندو، ألعاب القوى، والسباحة.

وبحسب الاستراتيجية التي أطلقتها اللجنة الأولمبية العربية السعودية في نوفمبر 2021، يحصل اللاعب على مليون ريال حال حصولهم على ميدالية ذهبية أولمبية، 500 ألف ريال للميدالية الفضية، و250 ألف ريال للميدالية البرونزية.



وسجلت البعثة السعودية أول حضور سعودي نسائي في الأولمبياد، عبر التأهل المباشر، بواسطة دنيا أبوطالب، لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو، بعد تأهلها من التصفيات التأهيلية الآسيوية، التي أجريت مارس الماضي في تايان الصينية.

ويمثل السعودية في الأولمبياد فريق قفز الحواجز، المكون من الفرسان رمزي الدهامي، عبد الله الشربتلي، خالد المبطي، وعبدالرحمن الراجحي، الذين خطفوا بطاقة التأهل للألعاب الأولمبية، بعد تصدّرهم تصفيات المجموعة السابعة في بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز، العام الماضي.



ويشارك الرامي محمد تولو في مسابقة دفع الجلة ضمن ألعاب القوى، بعد أن خطف البطاقة التأهيلية بتسجيله رقما قياسيا آسيويا خلال لقاء مدريد لألعاب القوى، إضافة إلى الواثب حسين آل حزام في مسابقة القفز بالعصا، بحصوله على 1252 نقطة في الترتيب العالمي للمسابقة.

وعلى مستوى بطاقات الدعوة، تحضر مشاعل العايد (17 عاما) لاعبة المنتخب السعودي، في منافسات سباق 200 متر حرة في منافسات السباحة، إضافة إلى اللاعب زيد السراج (16 عاما) الذي سيوجد في منافسات سباق 100 متر حرة.

كما منح الاتحاد الدولي لألعاب القوى العداءة هبة محمد مالم بطاقة دعوة للمشاركة بالأولمبياد، ضمن سباق 100 متر للسيدات، للمرة الأولى في تاريخها.