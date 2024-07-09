295 مليون يورو لإعادة ترميم مانشستر يونايتد ويورو يرفض العرض

قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني (49.6 مليون يورو) لضم ليني يورو لاعب نادي ليل الفرنسي، إلا أن اللاعب يفضل الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير صحفية فرنسية وإنجليزية.

وبحسب Mail Sport، فإن ريال مدريد لم يطابق العرض المقدم من نادي مانشستر يونايتد، رغم اهتمام باريس سان جيرمان، وليفربول بالتعاقد مع اللاعب.



كما قدم عرضا محسّنا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات للمدافع جاراد برانثويت الذي رفضه نادي إيفرتون وطالب بما يقرب من 70 مليون جنيه إسترليني، كما يجري محادثات مع بايرن ميونيخ بشأن صفقة بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني لمصلحة المدافع دي ليخت.



ويخطط نادي مانشستر يونايتد إلى إعادة تشكيل فريقه بعد تجديد عقد المدرب إريك تن هاج، قبل الموسم الجديد، رغم أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف الذي استحوذ على حصة 25 % في مانشستر يونايتد، ويرى أن الأمر يستغرق نافذتين أو 3 نوافذ من فترات التسجيل، مؤكدا أن النادي مقيد من حيث الإنفاق بقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تبلغ الميزانية الحالية نحو 50 مليون جنيه إسترليني (59 مليون يورو).



ويرغب النادي في التخلص من 7 لاعبين، وهم: كاسيميرو، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، كريستيان إريكسن، أنتوني، جادون سانشو، وماسون جرينوود، مع سيناريو الحلم بأن يتمكن يونايتد من بيعهم جميعا لجمع 200 مليون جنيه إسترليني (236 مليون يورو)، ما يمنحه إنفاق نقل قدره 250 مليون جنيه إسترليني (295 مليون يورو).



وغادر أسوار مانشستر يونايتد 3 لاعبين وهم رافائيل فاران، أنتوني مارسيال، وبراندون ويليامز، مع عدم تحقيق أي إيرادات مالية بسبب انتهاء عقودهم، لذلك يتطلع إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين لترميم 3 مراكز، وهي: قلب الدفاع، لاعب خط الوسط، والمهاجم.