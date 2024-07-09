إطلاق مبادرة التأمين التعاوني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية في السعودية

أطلقت اليوم مبادرة التأمين التعاوني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية في السعودية، التي تأتي ضمن برنامج التحول الوطني، ويعمل على تنفيذها المركز والجهات ذات العلاقة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي.

أطلق المبادرة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء).

وأوضح المهندس أيمن الغامدي الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" أن المبادرة تأخذ في الحسبان الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمستفيدين في قطاع الزراعة من المزارعين ومربي الماشية لتقليل الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تسببها الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وتشمل أهم الأمراض والآفات في قطاعي الصحة النباتية والحيوانية.

مشيرا إلى أهمية المبادرة في تحسين الثروة الحيوانية والنباتية في السعودية، وحماية المنتجين الزراعيين من الخسائر المالية، وحماية الدعم الحكومي للمزارعين ومربي الماشية عن طريق تفعيل نظام التأمين التعاوني، وتقليل نسبة الفقد والهدر من الأغذية التي تسببها الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في المجال الزراعي، عبر تقليل الأخطار وضمان استدامة الموارد الحيوية.

يذكر أن مركز "وقاء "يسعى إلى تطوير المبادرات والمشاريع، والدفع نحو تطوير نماذج الأعمال بكفاءة عالية؛ للإسهام في الحفاظ على الأمن الغذائي المحلي في السعودية.