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اتفاقية لتطوير صناعة منتجات الحلال في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع

اتفاقية لتطوير صناعة منتجات الحلال في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الرياض : واس
  • الثلاثاء 9 يوليو 2024 1:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 9 يوليو 2024 2:19 مساء

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم، اتفاقية تعاون، مع شركة تطوير منتجات الحلال، لتعزيز التعاون في مجال تطوير صناعة منتجات الحلال في السعودية وتعزيز التكامل بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من مفاهيم وممارسات منتجات الحلال وتطويرها.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين للاستفادة القصوى من الموارد والممكنات لتعزيز وتطوير منتجات الحلال، وتبادل المعلومات والخبرات والتحليلات لتطوير صناعة منتجات الحلال في مدن الهيئة الملكية وكذلك لتعظيم الاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة تطوير منتجات الحلال، بما يحقق المصالح المشتركة.

يذكر أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تحتضن المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تعنى بالصناعات الغذائية، ومدينة البروتين الحيواني الأولى من نوعها في السعودية التي تعنى بالتصنيع الغذائي للحوم والأسماك والقشريات وتطبيقاتها الحديثة.

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