الدولار يتراجع قبل شهادة باول .. واليورو يحتفظ بقوته بعد الانتخابات الفرنسية

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين و3 عملات رئيسة أخرى، عند 104.99 نقطة ليظل قريبا من مستوى 104.80 الذي سجله الليلة الماضية، وهو الأدنى في 3 أسابيع ونصف الأسبوع.

وحوم الدولار اليوم بالقرب من أدنى مستوياته في نحو شهر مقابل مجموعة من العملات الرئيسة مع استمرار تداعيات تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة ووسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للخروج بإشارات على مسار السياسة النقدية.

وحافظ اليورو على مستواه عقب تقلبات حادة أمس بعدما انتهت الانتخابات البرلمانية في فرنسا دون أغلبية واضحة لأي من التحالفات المتنافسة، وهو ما قد يُفضي إلى حالة من الجمود السياسي رغم تأثيره الإيجابي المحتمل في المخاوف المالية المرتبطة بانتصار واضح لليسار أو أقصى اليمين.

وانخفض مؤشر الدولار 0.9 % الأسبوع الماضي متأثرا بتقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة وعزز الرهانات على أن يبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في وقت قريب. وارتفع اليورو 0.06 % إلى 1.08295 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في نحو 4 أسابيع الذي بلغه أمس عند 1.0845 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت في نفس اليوم أيضا إلى 1.07915 دولار.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الفيدرالي بشهادة أمام الكونجرس تستمر ليومين وتبدأ بمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ثم مجلس النواب غدا الأربعاء.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2809 دولار، بعد أن ارتفع إلى 1.28455 دولار أمس، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يونيو.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الذي ظل عند 160.945 مقابل الدولار.