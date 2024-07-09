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ارتفاع أرباح "إكسترا" 72.6 % خلال الربع الثاني نتيجة ارتفاع مبيعات الأونلاين 53 %

ارتفاع أرباح "إكسترا" 72.6 % خلال الربع الثاني نتيجة ارتفاع مبيعات الأونلاين 53 %
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 9 يوليو 2024 10:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 9 يوليو 2024 12:15 مساء

نما صافي أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" إلى 106.5 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 61.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 72.6 %، جاء ذلك وفقا لإعلان الشركة على "تداول" اليوم النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 "6 أشهر".

وقالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" اليوم إن إيراداتها استمرت في النمو خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت الإيرادات 1,919 مليون ريال مقارنة بـ 1,750 مليون ريال، بزيادة 9.7 %. يرجع النمو إلى نجاح موسم التخفيضات الكبرى، حيث شهد قطاع التجزئة في الشركة زيادة في حجم المبيعات، مدفوعا بنمو المبيعات عبر الإنترنت 53 % خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
كما شهد قطاع التمويل الاستهلاكي في الشركة زيادة في إيراداته خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، نتيجة للنمو في محفظة التمويل الاستهلاكي 18.5 %.
مشيرة إلى أن صافي الربح لهذا الربع سجل 106.5 مليون ريال مقابل 61.7 مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي، محققا زيادة قدرها 72.7 %.
كما ارتفع الربح الإجمالي 14.3 % ليصل إلى 388.6 مليون ريال في هذا الربع مقارنة بـ 340 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي. على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية 1.8 %. 

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