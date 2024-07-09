الذهب يرتفع 0.1 % مع ترقب المستثمرين شهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس وبيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأمريكي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2361.77 دولار للأونصة بحلول الساعة (02:08) بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع أكثر من 1 % أمس. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 2369.70 دولار.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام الكونجرس على مدى يومين، وسيبدأ في وقت لاحق اليوم بمجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى مجلس النواب غدا الأربعاء.

وتتوقع الأسواق فرصة قدرها 77 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وخفض آخر بحلول ديسمبر، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ويزداد الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.

وينتظر المتعاملون في السوق أيضا بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لشهر يونيو والمقرر صدورها يومي الخميس والجمعة على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 30.84 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.9 % إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1 % إلى 1009.93 دولار.