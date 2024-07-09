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  • عمومية "أيان للاستثمار" توافق على زيادة رأس المال 24.8 %

عمومية "أيان للاستثمار" توافق على زيادة رأس المال 24.8 %

عمومية "أيان للاستثمار" توافق على زيادة رأس المال 24.8 %
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 9 يوليو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 9 يوليو 2024 11:33 صباحا

وافق مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار‬ على زيادة رأسمال الشركة بنحو 24.8 % ماتعادل 200 مليون ريال عبر طرح 20 مليون سهم حقوق أولوية ليبلغ رأسمالها بعد الزيادة 1.6 مليار ريال.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة غير العادية "لاجتماع الثاني" التي عقدت مساء أمس بنسبة حضور 45.58 % عبر وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركو وفقا لبيانها على "تداول" إن سبب زيادة رأس المال شراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفى السلام التابع لشركة السلام للخدمات الطبية "شركة تابعة" وسداد موردين الشركات التابعة (شركة الأحساء للخدمات الطبية و شركة السلام للخدمات الطبية) وسداد التزامات مستحقة على شركة السلام للخدمات الطبية "شركة تابعة" للجهات التمويلية وسداد المصاريف التشغيلية لشركة السلام للخدمات الطبية "شركة تابعة".

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