أنت هنا

أرامكو السعودية تتطلع لجمع 3 مليارات دولار من طرح سندات دولية

أرامكو السعودية تتطلع لجمع 3 مليارات دولار من طرح سندات دولية
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 9 يوليو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 9 يوليو 2024 11:50 صباحا

بدأت أرامكو السعودية اليوم بطرح سندات بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل وتتوقع أن ينتهي في اليوم 17 من الشهر الجاري.

وأوردت "بلومبرغ" اليوم، نقلا عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين، أن "أرامكو" تتطلع لجمع 3 مليارات دولار على الأقل .

وحددت الحد الأدنى للاكتتاب بـ 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 100 ألف دولار وبقيمة اسمية بلغت 200 ألف دولار، على أن يحدد سعر الطرح ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
وتستهدف أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم المستثمرين من المؤسسات "المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول" وفقا لبيان الشركة في موقع "تداول".

 وبحسب البيان ستشكل السندات التزامات مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة. 

ويعد ذلك الطرح الثاني لشركة أرامكو السعودية بعد الإدراج  بعدما جمعت 8 مليارات دولار أمريكي حصيلة اكتتاب في 40 ألف سند بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل ذات أولوية وغير مضمونة بأصول في 2020.
وتنوعت آجالها ما بين 3 و5 و10 و30 و50 سنة، بعوائد تراوحت ما بين 1.25 % إلى 3.5 %.  

وأعلنت الشركة أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات للتداول في بورصة لندن.

يذكر أن الحكومة السعودية جمعت 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64 % في أرامكو الشهر الماضي.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

تراجع سهم "هيونداي" بعد رفع دعوى قضائية ضدها في أمريكا بسبب بيانات غير صحيحة

9 يوليو 2024
الشركات

ارتفاع أرباح "إكسترا" 72.6 % خلال الربع الثاني نتيجة ارتفاع مبيعات الأونلاين 53 %

9 يوليو 2024
الشركات

عمومية "أيان للاستثمار" توافق على زيادة رأس المال 24.8 %

9 يوليو 2024
الشركات

المبيعات تقفز بسهم لوسيد إلى ذروة شهرين وقيمتها السوقية تبلغ 7.5 مليار دولار

8 يوليو 2024
الشركات

"الأهلي " أول بنك سعودي يدخل أسواق فورموزا التايوانية بصفقة سندات بـ 500 مليون دولار

8 يوليو 2024
الشركات

«بن داود» لـ«الاقتصادية»: سنركز على التوزيع والوكالات بعد الاستحواذ على جميرا

8 يوليو 2024