أرامكو السعودية تتطلع لجمع 3 مليارات دولار من طرح سندات دولية

بدأت أرامكو السعودية اليوم بطرح سندات بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل وتتوقع أن ينتهي في اليوم 17 من الشهر الجاري.

وأوردت "بلومبرغ" اليوم، نقلا عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين، أن "أرامكو" تتطلع لجمع 3 مليارات دولار على الأقل .

وحددت الحد الأدنى للاكتتاب بـ 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 100 ألف دولار وبقيمة اسمية بلغت 200 ألف دولار، على أن يحدد سعر الطرح ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.

وتستهدف أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم المستثمرين من المؤسسات "المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول" وفقا لبيان الشركة في موقع "تداول".

وبحسب البيان ستشكل السندات التزامات مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة.

ويعد ذلك الطرح الثاني لشركة أرامكو السعودية بعد الإدراج بعدما جمعت 8 مليارات دولار أمريكي حصيلة اكتتاب في 40 ألف سند بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل ذات أولوية وغير مضمونة بأصول في 2020.

وتنوعت آجالها ما بين 3 و5 و10 و30 و50 سنة، بعوائد تراوحت ما بين 1.25 % إلى 3.5 %.

وأعلنت الشركة أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات للتداول في بورصة لندن.

يذكر أن الحكومة السعودية جمعت 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64 % في أرامكو الشهر الماضي.