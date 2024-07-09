تباين للأسهم الأمريكية مع ترقب صدور بيانات تضخم جديدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت على تباين يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين صدور بيانات تضخم جديدة وتصريحات سيدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبدء الشركات في جني الأرباح الفصلية.



ويترقب المتداولون بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الخميس وبيانات أسعار المنتجين المتوقع صدورها يوم الجمعة للحكم على التقدم الذي أحرزه مجلس الاحتياطي في مكافحة التضخم.



وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.66 نقطة (0.10 %+) ليغلق عند 5572.84 نقطة، بينما كسب المؤشر ناسداك المجمع 49.58 نقطة (0.27 %+) إلى 18403.74 نقطة، بينما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 31.14 نقطة (0.08 %-) إلى 39344.73 نقطة.