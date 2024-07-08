أنت هنا

البرتغال تستقبل 26.5 مليون سائح في 2023 بزيادة 19.2 %

البرتغال تستقبل 26.5 مليون سائح في 2023 بزيادة 19.2 %
يصطف السياح عند محطة للحافلات في لشبونة حيث استقبلت البرتغال 26.5 مليون زائر. المصدر: رويترز
لشبونة : الفرنسية
  • الاثنين 8 يوليو 2024 11:30 مساء
  • حدثت فى الاثنين 8 يوليو 2024 11:27 مساء

استقبلت البرتغال 26.5 مليون سائح أجنبي العام الماضي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد، يمثل قفزة بنسبة 19.2 % مقارنة بالعام 2022، وزيادة بنسبة 7.7 %مقارنة بالعام 2019.


وأفاد المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن 5.7 مليون زائر قدموا من إسبانيا المجاورة التي "ظلت السوق الرئيسي المصدر للسياح الدوليين" إلى البرتغال بحصة قدرها 25.2 %.


وحل البريطانيون والفرنسيون بعد الإسبان، إذ زار نحو 3 ملايين شخص البرتغال من كل من الجنسيتين.

وتمثل السياحة حوالي 12 %من الناتج المحلي الإجمالي في البرتغال التي شهدت نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 % في العام 2023 هو من بين الأقوى في الاتحاد الأوروبي، مدفوعًا خصوصا بالصادرات.


ويتوقع أن يبلغ النمو 1.5 % هذا العام، و1.9 % العام المقبل، وفقاً لأرقام نشرتها الحكومة اليمينية المعتدلة في منتصف أبريل الماضي، بينما توقع بنك البرتغال نموًا بنسبة 2 % هذا العام و2,3 % في العام 2025.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

سياحة وترفيه

سياحة وترفيه

تأثر أكثر من 100 ألف مسافر بسبب إلغاء رحلات جوية في بريطانيا

8 يوليو 2024
سياحة وترفيه

"ديسبيكبل مي 4" يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

8 يوليو 2024
سياحة وترفيه

هل حان وقت تلقي الحجوزات استعدادا لكسوف القرن في 2027؟

8 يوليو 2024
سياحة وترفيه

حراك سعودي لدعم صناعة السينما تقوده هيئة الترفيه عبر صندوق بيج تايم

7 يوليو 2024
سياحة وترفيه

ضعف الين التاريخي يعيق قضاء اليابانيين العطلة الصيفية في الخارج

6 يوليو 2024
سياحة وترفيه

مخاطر من السياحة المفرطة في سويسرا والدخل 48 مليار دولار سنويا

5 يوليو 2024