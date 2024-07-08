البرتغال تستقبل 26.5 مليون سائح في 2023 بزيادة 19.2 %

استقبلت البرتغال 26.5 مليون سائح أجنبي العام الماضي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد، يمثل قفزة بنسبة 19.2 % مقارنة بالعام 2022، وزيادة بنسبة 7.7 %مقارنة بالعام 2019.



وأفاد المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن 5.7 مليون زائر قدموا من إسبانيا المجاورة التي "ظلت السوق الرئيسي المصدر للسياح الدوليين" إلى البرتغال بحصة قدرها 25.2 %.



وحل البريطانيون والفرنسيون بعد الإسبان، إذ زار نحو 3 ملايين شخص البرتغال من كل من الجنسيتين.

وتمثل السياحة حوالي 12 %من الناتج المحلي الإجمالي في البرتغال التي شهدت نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 % في العام 2023 هو من بين الأقوى في الاتحاد الأوروبي، مدفوعًا خصوصا بالصادرات.



ويتوقع أن يبلغ النمو 1.5 % هذا العام، و1.9 % العام المقبل، وفقاً لأرقام نشرتها الحكومة اليمينية المعتدلة في منتصف أبريل الماضي، بينما توقع بنك البرتغال نموًا بنسبة 2 % هذا العام و2,3 % في العام 2025.