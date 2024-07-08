الذهب يهبط 1 % مع تزايد الإقبال على المخاطرة

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1 % اليوم الاثنين متضررة من موجة مكاسب في الأسهم وسط تزايد الإقبال على المخاطرة واتجاه لجني الأرباح بين المستثمرين بعد صعود حاد في الجلسة السابقة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة في سبتمبر.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 2357.88 دولار للأوقية بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو.



وتراجعت العقود الآجلة للذهب 1.4 % إلى 2363.50 دولار للأوقية.



وصعد المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات غير مسبوقة في حين سجل المؤشر داو جونز أعلى مستوى له في أكثر من شهر.



وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ سوق العمل مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة في وقت قريب.



وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على الخطاب نصف السنوي لجيروم باول رئيس مجلس الفيدرالي أمام الكونجرس، وتعليقات سلسلة من مسؤولي المجلس، وبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس.