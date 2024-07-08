أنت هنا

  • الأسواق
  • الذهب يهبط 1 % مع تزايد الإقبال على المخاطرة

الذهب يهبط 1 % مع تزايد الإقبال على المخاطرة

الذهب يهبط 1 % مع تزايد الإقبال على المخاطرة
تراجعت العقود الآجلة للذهب 1.4 % إلى 2363.50 دولار للأوقية. المصدر: رويترز
لندن : رويترز
  • الاثنين 8 يوليو 2024 11:15 مساء
  • حدثت فى الاثنين 8 يوليو 2024 11:22 مساء

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1 % اليوم الاثنين متضررة من موجة مكاسب في الأسهم وسط تزايد الإقبال على المخاطرة واتجاه لجني الأرباح بين المستثمرين بعد صعود حاد في الجلسة السابقة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة في سبتمبر.


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 2357.88 دولار للأوقية بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب 1.4 % إلى 2363.50 دولار للأوقية.


وصعد المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات غير مسبوقة في حين سجل المؤشر داو جونز أعلى مستوى له في أكثر من شهر.


وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ سوق العمل مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة في وقت قريب.


وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على الخطاب نصف السنوي لجيروم باول رئيس مجلس الفيدرالي أمام الكونجرس، وتعليقات سلسلة من مسؤولي المجلس، وبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

تباين للأسهم الأمريكية مع ترقب صدور بيانات تضخم جديدة

9 يوليو 2024
الأسواق

أسعار تصدير القمح الروسي تواصل التراجع وسط إمدادات المحصول الجديد

8 يوليو 2024
الأسواق

جلسة المزاد تحول مؤشر «تاسي» من الخسائر إلى المكاسب بدعم من «أرامكو» 

8 يوليو 2024
الأسواق

بيتكوين يهبط تأثرا بأخبار بورصة "Mt. Gox" المنهارة

8 يوليو 2024
الأسواق

ارتفاع قياسي لـ «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز» مع ترقب بيانات اقتصادية

8 يوليو 2024
الأسواق

الأسهم اليابانية تتراجع بضغط جني الأرباح .. و"سوفت بنك" يخالف الاتجاه

8 يوليو 2024