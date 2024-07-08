أسعار تصدير القمح الروسي تواصل التراجع وسط إمدادات المحصول الجديد

واصلت أسعار تصدير القمح الروسي تراجعها الأسبوع الماضي مع وصول المحصول الجديد إلى الأسواق بعد بداية مبكرة لموسم الحصاد.



وقال محللون إن التقديرات الأولية لصادرات يوليو تشير إلى احتمال حدوث انخفاض حاد.



وذكرت شركة إيكار للاستشارات أن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 % ​​بروتين في المحصول الجديد والمقرر للتسليم على ظهر السفينة في أغسطس بلغ 216 دولارا للطن في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أقل بنحو عشرة دولارات عن الأسبوع السابق.



وحددت شركة سوفيكون سعر القمح الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5 % لأقرب تسليم عند 221 إلى 224 دولارا للطن في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 227 إلى 229 دولارا للطن للتسليم على ظهر السفينة.



وربط دميتري ريلكو رئيس إيكار انخفاض الأسعار باقتراب ذروة موسم الحصاد والإمدادات الموسمية.



وذكرت سوفيكون في مذكرة أسبوعية "السوق الروسية بدأت تشعر بضغوط الحصاد"، ورفعت الأسبوع الماضي توقعات محصول القمح الروسي الجديد إلى 84.1 مليون طن من 80.7 مليون في تقديرات سابقة، مع تعديل بيانات الإنتاج لجميع المناطق الرئيسية بالزيادة.



وحصد المزارعون الروس حتى 28 يونيو 10.3 مليون طن من الحبوب مقارنة بنحو 2.1 مليون قبل عام، وذلك من 2.4 مليون هكتار مقارنة بنصف مليون.



وبلغ متوسط الإنتاجية 4.25 طن للهكتار ارتفاعا من نحو 3.97 طن للهكتار قبل عام.