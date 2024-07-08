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  • تأثر أكثر من 100 ألف مسافر بسبب إلغاء رحلات جوية في بريطانيا

تأثر أكثر من 100 ألف مسافر بسبب إلغاء رحلات جوية في بريطانيا

تأثر أكثر من 100 ألف مسافر بسبب إلغاء رحلات جوية في بريطانيا
ألغت "إيزي جيت" 34 رحلة أمس الأحد.
الألمانية : لندن
  • الاثنين 8 يوليو 2024 11:15 مساء
  • حدثت فى الاثنين 8 يوليو 2024 11:13 مساء

تأثر أكثر من 100 ألف مسافر بسبب إلغاء رحلات جوية في أزحم مطارين في بريطانيا بسبب الطقس السيء والقيود المفروضة من مراقبة الحركة الجوية.


وألغت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" 51 رحلة من وإلى مطار هيثرو أمس الأحد و31 رحلة اليوم الاثنين.


كما ألغت العديد من شركات الطيران رحلات إلى مطار لندن جاتويك. وكانت الشركة الأكثر تضررا هي "إيزي جيت"، حيث ألغت 34 رحلة أمس الأحد، بالإضافة إلى 9 رحلات على الأقل اليوم.


ومن غير المرجح أن يحصل المسافرون المتضررون على تعويض نظرا لأن تلك الاضطرابات خارجة عن سيطرة شركات الطيران، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية.


إلا أنه من حق المسافرين المتضررين الحصول على مساعدات تشمل المرطبات والإقامة خلال الليل وإعادة الحجز مع شركات طيران بديلة.

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