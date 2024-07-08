العراق يستعد لإقرار قانون لحماية الاستثمارات السعودية

يستعد العراق لطرح قانون لحماية الاستثمار السعودي العراقي ومناقشته أمام البرلمان تمهيدا لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين السعودية والعراق.

تم الكشف عن ذلك خلال لقاء حسن الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية بشعلان الكريم رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية بالبرلمان العراقي والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة.

واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق ومستقبلها في ظل الفرص الواعدة، وسبل تفعيل دور قطاعي الأعمال لبناء شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية فاعلة بين البلدين.

وفي ذات السياق ذاته نظم اتحاد الغرف ملتقى الأعمال السعودي العراقي بمشاركة أعضاء بارزين في البرلمان العراقي تم خلاله بحث سبل تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين.