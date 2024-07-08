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  • كسوف القرن
  • هل حان وقت تلقي الحجوزات استعدادا لكسوف القرن في 2027؟

هل حان وقت تلقي الحجوزات استعدادا لكسوف القرن في 2027؟

هل حان وقت تلقي الحجوزات استعدادا لكسوف القرن في 2027؟
القاهرة : الألمانية
  • الاثنين 8 يوليو 2024 11:15 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 8 يوليو 2024 1:40 مساء

بدأت شركات تنظيم العطلات السياحية وخطوط الرحلات البحرية بالفعل، في تلقي الحجوزات استعدادا لمتابعة ظاهرة منتظرة، يطلق عليها اسم "كسوف القرن"، حيث سيحجب القمر الشمس لمدة 6 دقائق ونصف على شكل قوس يمتد من إسبانيا إلى الصومال.

وفي الثاني من أغسطس من 2027، سيجتاح كسوف الشمس الكلي بعرض 260 كيلومترا، عددا من المعالم السياحية الشهيرة حول العالم، التي تشمل أهرامات الجيزة وصخرة جبل طارق.

ومن ناحية أخرى، سيشهد الأفراد في أماكن أخرى بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، ظاهرة الكسوف الجزئي، حيث سيغطي القمر جزءا أكبر من الشمس اعتمادا على مدى قرب المرء من "مسار الكسوف الكلي".

وسيمر الكسوف الكلي فوق الآثار الرومانية في شمال إفريقيا، أو بالقرب منها، بينما سيغيب عن إشبيلية، وهو الموقع الذي يضم بعض أشهر أعمال الهندسة المعمارية في إسبانيا. والأهم من كل ذلك، هو أنه من المتوقع أن تكون الرؤية جيدة، حيث إن المنطقة عادة ما تتسم بكونها ذات سماء منخفضة السحب أو خالية من السحب.

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