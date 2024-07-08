الأسهم اليابانية تتراجع بضغط جني الأرباح .. و"سوفت بنك" يخالف الاتجاه

تراجع مؤشر نيكاي الياباني عن مستوى قياسي سجله خلال تداولات اليوم الاثنين بضغط من جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع للأسهم استمر عدة أيام.

ولامس المؤشر نيكاي مستوى قياسيا مرتفعا عند 41112.24 نقطة في جلسة تداول متقلبة، لكنه أغلق منخفضا 0.32 % عند 40780.70 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 % إلى 2867.61 نقطة.

وارتفعت معنويات السوق في البداية بفضل الأداء القوي للمؤشرات الرئيسة في وول ستريت يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات وظائف جاءت أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة في موعد مبكر قد يكون سبتمبر.

واقتفت بعض أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية مكاسب نظيراتها الأمريكية ما دعم نيكاي.

وسعى المستثمرون إلى جني الأرباح بعد أن حققت مؤشرات الأسهم الرئيسة في اليابان مكاسب على مدى 5 أيام متتالية لتصل إلى مستويات قياسية خلال تداولات الجلسة الأسبوع الماضي.

ومن بين 225 سهما مدرجة على مؤشر نيكاي، ارتفع 53 سهما فقط، في حين انخفض 171 سهما.

وانخفض سهم شركة ياسكاوا إليكتريك لصناعة المعدات الكهربائية 4.4 % ليصبح أحد أسوأ الأسهم أداء بالنسبة المئوية بعد إعلان نتائج إيرادات مخيبة للآمال.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق 0.9 %.

وفي المقابل، ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 0.4 % مخالفا الاتجاه الهابط للمؤشر بعد أن ارتفعت أسهم شركة تصميم الرقائق البريطانية آرم المدرجة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتمتلك مجموعة سوفت بنك اليابانية حصة تبلغ 90 % من شركة آرم.

وصعد سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.4 %.