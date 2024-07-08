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  • يقين كابيتال
  • "عسق للبلاستيك" تعتزم طرح 10.64 % من أسهمها في السوق الموازية

"عسق للبلاستيك" تعتزم طرح 10.64 % من أسهمها في السوق الموازية

"عسق للبلاستيك" تعتزم طرح 10.64 % من أسهمها في السوق الموازية
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 8 يوليو 2024 10:45 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 8 يوليو 2024 1:43 مساء

تعتزم شركة مصنع عسق للبلاستيك طرح 750 ألف سهم تمثل 10.64 % من إجمالي رأسمالها وإدراجها في السوق الموازية "نمو"، وفقا لشركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل.

وكانت الشركة قد حصلت على موافقة شركة تداول السعودية في 14 فبراير على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية في 13 مارس.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ الأحد الموافق 28 يوليو الجاري وتنتهي في نهاية يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس.

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