"حلول المصاعد" التابعة لـ "ميار" توقع عقدي استحواذ على شركتين

وقعت شركة حلول المصاعد للاستثمار التابعة لميار القابضة عقد الاستحواذ على نسبة 100% من شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات ونسبة 100% من شركة المصاعد الذكية، كما تم توقيع اتفاقية الشراء الملزمة.

وقالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" اليوم الإثنين إن قيمة الاستحواذ على الشركتين تبلغ 40 مليون ريال وحصة في شركة حلول المصاعد للاستثمار (الشركة المستحوذة) بنسبة 28%، وذلك بموجب اتفاقية شراء ملزمة وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط والأحكام اللازمة قبل الإتمام.

مشيرة إلى أنه سيتم سداد المبلغ من خلال مصادر الشركة الذاتية وفق الترتيبات بين البائع والمشتري خلال فترة زمنية مدتها سنة.

وبحسب بيان الشركة يهدف الاستحواذ إلى تعزيز الحصة السوقية لشركة حلول المصاعد لاستثمار وتقديم حلول متكاملة لعملاء الشركة وتنويع محفظة منتجاتها الشركة، كما يهدف إلى تنوع سلة منتجات المصاعد، وزيادة حصة الشركة في سوق المصاعد السعودي.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي للصفقة على نتائجها المالية خلال النصف الثاني من 2024.