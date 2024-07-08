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  • المركزي الصيني يقوم بعمليات إعادة شراء عكسي مؤقتة اعتبارا من اليوم

المركزي الصيني يقوم بعمليات إعادة شراء عكسي مؤقتة اعتبارا من اليوم

المركزي الصيني يقوم بعمليات إعادة شراء عكسي مؤقتة اعتبارا من اليوم
تستهدف الخطوة المحافظة على مستوى السيولة في النظام المصرفي وتحسين عمليات السوق المفتوحة. "رويترز"
بكين : الألمانية
  • الاثنين 8 يوليو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 8 يوليو 2024 9:49 صباحا

قرر البنك المركزي الصيني القيام بضخ كميات من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة الشراء وإعادة شراء عكسي، وفقا لظروف السوق اعتبارا من اليوم الإثنين.

وقال البنك المركزي إن الخطوة تستهدف المحافظة على مستوى السيولة المناسبة والكافية في النظام المصرفي وتحسين دقة وفاعلية عمليات السوق المفتوحة.

وستتم عمليات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي المؤقتة من خلال العروض، وسيتم تحديد أسعار الفائدة عليها وفقا لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام وفقا لوكالة "شينخوا".

من ناحية أخرى ضخ بنك الشعب اليوم سيولة نقدية بمعدل ملياري يوان (280.56 مليون دولار) في النظام المصرفي من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ "الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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