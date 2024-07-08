تراجع الذهب إلى 2386.58 دولار للأونصة بعد بيانات أمريكية عززت خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد بيانات أمريكية ضعيفة عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وبحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2386.58 دولار للأونصة بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2393.80 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن البطالة بلغت أعلى مستوى في عامين ونصف العام بنسبة 4.1 % مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 78 % لخفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل المركزي الأمريكي، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي. ويضع المتعاملون أيضا في الاعتبار احتمالية متزايدة لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 31.15 دولار للأونصة ونزل البلاتين 0.3 % إلى 1024 دولارا للأونصة وتراجع البلاديوم 0.8 % إلى 1017.78 دولار للأونصة.