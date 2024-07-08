"جمجوم فارما" تقدم ضمان مؤسسي بقيمة 44.4 مليون ريال لدعم مشروعها في الجزائر

وافق مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية أمس الأحد على تقديم ضمان مؤسسي لدعم إصدار تسهيلات ائتمانية لمشروعها المشترك في الجزائر - شركة جمجوم الجزائر للدواء "جمجوم الجزائر" - (حيث تمتلك الشركة فعليا 49% من رأس المال).

وقالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" اليوم، إنه تم إصدار ضمان مؤسسي لصالح البنك التجاري الشركة ذات الأسهم سوسيتيه جنرال الجزائر لدعم إصدار تسهيلات ائتمانية (قرض متوسط الأجل) لشركة جمجوم الجزائر بمبلغ إجمالي قدره 1.6 مليار دينار جزائري أي ما يعادل نحو 44.4 مليون ريال.

موضحة أن الغرض من التسهيل تمويل إنشاء وحدة تصنيع خاصة لمنتجات العيون لتمكين المنشأة الحالية في الجزائر من إنتاج منتجات طبية للعيون بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة.

وأكدت الشركة أن الضمان المؤسسي يخضع إلى النظام السعودي ويتناسب مع نسبة مساهمة الشركة في المشروع المشترك، وبالتالي ينحصر الضمان المقدم من الشركة في مبلغ 784 مليون دينار أي ما يعادل نحو 21.75 مليون ريال.

وذكرت أن شركة جمجوم الجزائر تعد طرفاً ذا علاقة حيث إن أعضاء مجلس إدارة الشركة، محمود يوسف جمجوم وأحمد يوسف جمجوم يشغل كل منهما مقعد عضوية في مجلس إدارة شركة جمجوم الجزائر والتي تمتلك فيها الشركة حصة قدرها 49% من رأس المال.