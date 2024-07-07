الحكم على تشكيل عصابي من 8 وافدين بالسجن والغرامة المالية لسرقتهم كابلات كهرباء

أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين متهمين بسرقة كابلات نحاسية وكهربائية.

وظهر خلال التحقيق أن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمون تمثل في سرقتهم كابلات كهربائية وإخفائها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيدا لبيعها. وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم فيما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن 10 سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.

وأكدت النيابة العامة حرصها وسعيها في مكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن من يخالف الأنظمة فإنه واقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.