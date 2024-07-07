مؤشر الركود الأمريكي يوشك على دق ناقوس الخطر .. البطالة تواصل الارتفاع

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.1 % في يونيو من 4 % في الشهر السابق، ما أدى تقريبا إلى ظهور مؤشر ركود موثوق.

لا تزال البطالة منخفضة تاريخيا، إلا أن معدل زيادتها يمكن أن يكون علامة على تدهور الأوضاع الاقتصادية. وهنا يأتي دور ما يسمى "قاعدة سام".

تنص القاعدة على أنه عندما يرتفع المتوسط المتحرك لمعدل البطالة لمدة ثلاثة أشهر نصف نقطة مئوية على الأقل من أدنى مستوى له خلال الـ12 شهرا السابقة، فإن ركودا يكون قد بدأ.

استنادا إلى أحدث أرقام البطالة الواردة في التقرير الشهري لوزارة العمل يوم الجمعة، اتسعت الفجوة بين الاثنين من 0.37 في مايو إلى 0.43 في يونيو. وهي الآن عند أعلى مستوى منذ مارس 2021، عندما كان الاقتصاد لا يزال يتعافى من الانهيار الناجم عن جائحة كوفيد وذلك بحسب "فورتشن".

واضعة هذه القاعدة، كلوديا سام، كانت خبيرة اقتصادية في الاحتياطي الفيدرالي، وهي الآن كبيرة الاقتصاديين في شركة نيو سنشري أدفايزرز. وقد أوضحت سابقا أنه حتى من المستويات المنخفضة، فإن ارتفاع معدل البطالة يمكن أن يؤدي إلى حدوث حلقة من ردود الفعل السلبية التي تؤدي إلى الركود.

كتبت في عمود رأي على بلومبرغ في نوفمبر: "عندما يفقد العمال رواتبهم، فإنهم يقلصون الإنفاق، وعندما تفقد الشركات العملاء، فإنها تحتاج إلى عدد أقل من العمال، وهكذا"، مضيفة أنه بمجرد بدء حلقة ردود الفعل هذه، فإنها عادة ما تكون ذاتية التعزيز ومتسارعة.

لكنها قالت أيضا إن الجائحة ربما تسببت في كثير من الاضطرابات في الاقتصاد وسوق العمل، لدرجة أن مؤشرات مثل "قاعدة سام" التي تعتمد على البطالة قد لا تكون بتلك الدقة في الوقت الحالي.

وقبل بضعة أسابيع، قالت لشبكة "سي إن بي سي" إن الاحتياطي الفيدرالي يخاطر بالتسبب في ركود باستمراره في تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة. وسيعقد البنك المركزي الأمريكي اجتماعا نهاية هذا الشهر ومن المتوقع أن يستمر في تعليق التخفيض، لكن الاحتمالات تتزايد بأن يتم التخفيض في سبتمبر.

قالت سام الشهر الماضي إن تفضيل جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، انتظار تدهور مكاسب الوظائف يعد خطأ، وعلى صناع السياسات التركيز بدلا من ذلك على معدل التغيير في سوق العمل.

وأوضحت: "لقد دخلنا في حالة ركود عند جميع مستويات البطالة المختلفة. تتغذى هذه الديناميكيات على نفسها. فإذا فقد الناس وظائفهم، فإنهم يتوقفون عن الإنفاق، ويفقد مزيد من الناس وظائفهم".

من جهتها، أعربت وول ستريت عن وجهة نظر أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد، مستشهدة بتوقعات الركود واسعة النطاق في العام الماضي التي ثبت خطأها، إضافة إلى طفرة الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تغذية موجة من الاستثمار ونمو الأرباح.

من جانب آخر، أشار ستيف إيزمان، كبير مديري المحفظة في شركة نيوبيرجر بيرمان، الشهر الماضي إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية.

قال "لسي إن بي سي": "إننا نمضي قدما، وأعتقد أن الاستنتاج الوحيد الذي يمكنك التوصل إليه هو أن الاقتصاد الأمريكي أصبح أكثر ديناميكية من أي وقت مضى في تاريخه".