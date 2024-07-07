"المراعي" تحقق أعلى معدل نمو سنوي للأرباح في آخر 8 أعوام خلال الربع الثاني

حققت المراعي صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 619.7 مليون ريال، مسجلة بذلك نموا سنويا بلغ 11.2 %.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استطاعت الشركة أن تحقق أعلى معدل نمو سنوي في آخر 8 أعوام، مستفيدة من نمو الإيرادات وحجم المبيعات التي تشهدها القطاعات الرئيسة الثلاثة في جميع المناطق.

حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغ 7.6 %، لتصل مبيعات الربع الثاني 5.15 مليار ريال، وهو ثاني أعلى إيراد تحققه الشركة ، مستفيدة من نمو المبيعات للقطاعات الرئيسة بقيادة قطاعي الألبان والدواجن.

أدى هذا النمو إلى تحسن هوامش الربحية، حيث بلغ هامش إجمالي الربح خلال الربع الثاني 33 % مقارنة بنحو 32.7 % قبل عام، فيما زاد هامش الربح التشغيلي بنحو 50 نقطة أساس إلى 15.4 %.

كما أن هامش صافي الأرباح ارتفع إلى 12 %، كأعلى هامش في الربع الثاني منذ 2020، البالغ حينها 15.8 %.

وتتوقع "المراعي" أن يستمر الزخم الإيجابي في الإيرادات، معللة ذلك بالزخم الاقتصادية المستقر وتحسن الأعمال بشكل عام.

كما سجل سهم الشركة مكاسب بنهاية تعاملات اليوم الأحد بلغت 1.4 %، ليتداول السهم عند مكرر ربحية 26.1 مرة، ومضاعف قيمة دفترية عند 3.2 مرة.

وحدة التحليل المالي