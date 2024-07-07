تغييرات لاستدامة وضمانة اجتماعية أكبر

تتمتع السعودية بتركيبة سكانية شابة تعزز درجة الثقة في القدرة على تحقيق المستهدفات والبرامج التي طورتها رؤية 2030, أحد مرتكزات الرؤية الاستفادة التركيبة السكانية للبلاد. إلا أن جزء من التخطيط أيضا اليوم يشمل الخدمات التي سيحتاجها هذا المجتمع الشاب في المستقبل فالتركيبة المجتمعية لسكان السعودية ستتغير مع الوقت كنتيجة لتغير معدلات الأعمار وطبيعة المجتمع إن كان في معدلات الإنجاب أو تغير طبيعة تكوين الأسر والزواج وغيرها من المتغيرات المترابطة مع المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر.

لذلك فإن خطط اليوم تأخذ في الحسبان عناصر متعددة من التغير المستقبلي في الطلب على الخدمات من حيث العدد ومن حيث القطاعات على سبيل المثال الطلب على القطاع الصحي سيزداد بزيادة أعداد السكان وزيادة القادمين إلى السعودية وهذا ما يجعل الصحة تركز في خططها على توفير معدلات أفضل وأعلى للمعاملين الأشهر في القطاع الصحي كم طبيب لكل 1000 فرد وكم سرير لكل 1000 فرد وهذه معدلات تقيس مدى التغطية الصحية للقطاع بجانب ذلك فإن الاحتياجات للمرضى من حيث التخصصات ستتغير بسبب تغير الشرائح العمرية للسكان وهو شيء لا بد أن الصحة بقياداتها تعمل على توفيره، تمتد الأمثلة إلى القطاع السكني، المواصلات، القطاع الخدمي وكل أوجه الحياة. شباب اليوم هم شيوخ الغد ومحترفين اليوم متقاعدي المستقبل.

تبنى المجتمع السعودي جميع التغييرات التي طرأت على التركيبة المجتمعية والحياتية بشكل سريع أسهم هذا التبني للمتغيرات في زيادة سرعة تنفيذ الخطط وتحسينها، كذلك فالخطط نفسها اتسمت بالمرونة للموائمة والتأسيس على قواعد صلبة.

ضمن التغيرات التي تطرأ على المجتمع تعديلات جمعية قد لا يكون أثرها ذا انعكاس مباشر في الفرد أو أسرته لا تمثل زيادة في الدخل أو مساحة أكبر في المسكن إلا أنها تمثل استدامة وضمانة اجتماعية أكبر يتكافل المستفيدين بها جميعا للوصول إلى مأمن مجتمعي شامل، منها صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديدة الذي بموجبة تغير معدل الأعمار للتقاعد النظامي والمبكر وهي نتيجة طبيعية أولا للتطور الذي يعيشه المجتمع السعودي على المستوى الصحي و معدلات الأعمار والأهم معدلات الشباب الذي يخدمون الآن في سوق العمل فهم متقاعدي المستقبل الذي يتوقع للأنظمة التقاعدية أن تخدمهم حينها وكذلك للتوظيف الأمثل للموارد والخبرات المتراكمة في سوق العمل لأن دائرة المكاسب متسعة وشاملة.

أظهرت التعديلات الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية درجة عالية من التقصي ما يمثل أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الأثر في القوى العاملة في السعودية بحسب أعوام الخبرة والأقدمية، كما أن التجهيز التوعوي لها كان على قدر الحدث تغذية غنية بالمعلومات اختصرت كثير على المستفيدين.

أخيرا الخبراء الاكتواريين كان لهم منظور أساسي تجاه هذه التعديلات والتحديات التي قد تطرأ على حجم الأموال المطلوبة لتغذية أرصدة المتقاعدين في المستقبل كانت الفجوة ظاهرة وتحتاج للتفاعل معها.