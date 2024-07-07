نمو القطاع غير الربحي السعودي خلال النصف الأول من 2024

سجل القطاع غير الربحي في السعودية نموا في النصف الأول من عام 2024، إذ شهد القطاع تسجيل 46 جمعية أهلية و5 مؤسسات أهلية و10 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف المناطق، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة في السعودية 4942 منظمة، فيما شهد القطاع تنام أعداد المتطوعين ليبلغ 105 آلاف متطوع، بحسب ما أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ونوه المركز بالجهود المبذولة في موسم حج 1445هـ من جميع جهات منظومة القطاع غير الربحي، التي أسهمت بالتعاون مع منظومة الحج والعمرة وجميع الجهات في تيسير أداء المناسك، مشيرا إلى ما أعلنه سابقا انضمامه إلى لجنة السقاية والرفادة التي تولت تنظيم الأعمال غير الربحية في السقاية والرفادة، والإشراف عليها، ووضع المعايير التي يتم من خلالها الموافقة على مشاركة المنظمات غير الربحية.

وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز، أشار إلى ما أصدره حديثا من قرارات في لعدد من المنظمات غير الربحية والأفراد، إذ أصدر إنذارا بحق جمعية أهلية، وقرار عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقراري إعادة تشكيل مجلسي إدارة مؤقتين، وإلغاء ترخيص مؤسسة أهلية، وإصدار مخالفتي جمع تبرعات بحق جمعيات أهلية.

كان المركز قد أعلن الشهر الماضي إحالته لـ 11 مؤثرا إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث أعلنوا تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة، مؤكدا حرصه على تحقيق التعاون المستمر بين المركز وجميع الجهات المعنية بما يحقق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، وبما يحقق حوكمة المركز ومنظومة القطاع وعدم استغلال المنظمات غير الربحية.