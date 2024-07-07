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  • "المصافي" توقع مذكرتي تفاهم غير ملزمتين للاستحواذ على حصص الملاك في شركتين

"المصافي" توقع مذكرتي تفاهم غير ملزمتين للاستحواذ على حصص الملاك في شركتين

"المصافي" توقع مذكرتي تفاهم غير ملزمتين للاستحواذ على حصص الملاك في شركتين
«الاقتصادية» من الرياض
  • الأحد 7 يوليو 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الأحد 7 يوليو 2024 10:41 صباحا

وقعت شركة المصافي العربية السعودية مذكرتي تفاهم غير ملزمتين للاستحواذ على كامل حصص الملاك في كلٍ من الشركة الألمانية السعودية للصناعة – جيسيكو، وشركة البوصلة الذهبية للتعدين.
وووفقا لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأحد تتعلق المذكرتين بعملية مبادلة الأسهم المملوكة للملاك في كلٍ من جيسيكو والبوصلة الذهبية للتعدين، مقابل إصدار أسهم جديدة من خلال زيادة رأسمال الشركة.
وبيّنت الشركة أن الأطراف في كلتا المذكرتين اتفقوا على تقييم مبدئي للصفقتين المقترحتين، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد القيمة النهائية لكل صفقة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.
يذكر أن المذكرتين تسريان من تاريخ توقيعهما، وستظلان نافذتين لمدة 90 يوما ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وذكرت الشركة أنه لا يوجد أي أثر مالي للمذكرتين، كما أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

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