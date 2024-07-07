صندوق الاستثمارات يستحوذ على 23.1 % من إعادة السعودية للتأمين

وقع صندوق الاستثمارات العامة اليوم الأحد اتفاقية اكتتاب ملزمة مع الشركة السعودية لإعادة التأمين، يكتتب بموجبها الصندوق في زيادة رأسمال الشركة من خلال 26.73 مليون سهم بسعر 16ريالا للسهم وبقيمة 427.7 مليون ريال ليمتلك الصندوق 23.08 % في الشركة بعد زيادة رأس المال.



ووفقا لاتفاقية الاكتتاب والشروط المذكورة، ستزيد إعادة للتأمين رأسمالها من 891 مليون ريال إلى 1.16 مليار مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 26.73 مليون سهم عادي جديد (تمثل 30 % من رأسمال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وفقا لبيان الشركة على "تداول"



وأكدت الشركة، أنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأسمال الشركة 23.08 % بعد زيادة رأس المال والتزام الصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب بدفع مبلغ اكتتاب قدره 16 ريالا سعوديا لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 427.7 مليون ريال، بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة هيئة السوق المالية.

PIF يفعل خيار وقف العمل بحق الأولوية للمرة الثانية





منذ اعتماد هيئة السوق المالية الخيار الإضافي لزيادة رأس المال، من خلال إصدار أسهم دون حق الأولوية في مارس 2022، فعل الصندوق هذا الخيار في مناسبتين، الأولى مع شركة "ميبكو" والثانية من خلال صفقة "إعادة" الحالية.



في يناير من العام الجاري، أعلن الصندوق اكتمال استثماره في "مبكو" العاملة في إنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي، حيث استحوذ الصندوق حينها على 23.08 % من الشركة.



تم ذلك من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها الشركة لزيادة رأسمالها بقيمة طرح 629.9 مليون من خلال 19.99 مليون سهم بسعر 31.5 ريال.